Mahkum'un Savcı Fırat'ı Muhteşem Yüzyıl'ın güzeliyle nikah masasından dönmüş! Gören küçük dilini yutacak...

Mahkum dizisinde yer aldığı Savcı Fırat karakteri ile beğenileri toplayan Onur Tuna, eski aşkıyla gündem oldu. O ismi duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Mahkum, farklı konusuyla reytinglerin zirvesine yerleşti.

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizi, her geçen gün popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Mucize Doktor dizisinde rol arkadaşı olan Hayal Köseoğlu ile yeniden buluşan Onur Tuna, Savcı Fırat karakterine hayat veriyor.

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna, ilk kez 2011 yılında ''Hayat Devam Ediyor'' dizisinde hayat verdiği Siraç Bakırcı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

O zamandan beri ekranlardan kopmayan ve herkesin sevdiği bir isim haline gelen Tuna, bir dönem Yasak Elma dizisinde de boy gösterdi.

Mahkum dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile kendisini kanıtlayan Tuna, geçtiğimiz aylarda Hande Doğandemir ile beraberdi.

İkilinin bu aşkı oldukça kısa sürerken, yakışıklı oyuncunun bir dönem birlikte olduğu isim gündeme geldi.

ONUR TUNA - YASEMİN ALLEN

Onur Tuna, Hayat Devam Ediyor dizisindeki rol arkadaşı Yasemin Allen ile uzun soluklu bir aşk yaşadı. Ancak çifte o dönem nazar değdi.

Evlenecekleri konuşulan çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Onur Tuna'nın, Yasemin Allen'i aldattığı iddiaları, yine o dönem magazin gündemine bomba gibi düştü.

Biten ilişkisi hakkında konuşan Yasemin Allen, ''İlişkimiz güzeldi. Her şey güzel gidiyordu. Ben Juliet oldum ama Onur Romeo değilmiş. O yüzden ilişkimiz bitti'' ifadelerini kullandı. Birçok başarılı projede yer alan Allen, bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştı.

Yasemin Allen'den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra manken Nil Ateş ile görüntülenen Onur Tuna, konu hakkında konuşmamayı tercih etmişti.