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Mahkum'un Savcı Tahir'i evleniyor! İşte Anıl İlter'in voleybolcu müstakbel eşi...

Mahkum'un Savcı Tahir'i evleniyor! İşte Anıl İlter'in voleybolcu müstakbel eşi...

Sen Çal Kapımı ve Mahkum dizileriyle beğeni toplayan oyuncu Anıl İlter, iki yıldır birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.