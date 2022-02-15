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    Mahkum'un Savcı Tahir'i evleniyor! İşte Anıl İlter'in voleybolcu müstakbel eşi...

    Sen Çal Kapımı ve Mahkum dizileriyle beğeni toplayan oyuncu Anıl İlter, iki yıldır birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:19
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    Mahkum'un Savcı Tahir'i evleniyor! İşte Anıl İlter'in voleybolcu müstakbel eşi...

    'Mahkum' dizisinde 'Savcı Tahir' karakterine hayat veren Anıl İlter, oyunculuk performansıyla sezonun beğenilen isimleri arasında.

    Özel hayatında da mutluluğu yaşayan İlter, sevgilisi Sinem Yıldız'la evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

    Yakışıklı oyuncu, “Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Henüz tarih almadık ama birlikteliğimizi evlilikle taçlandıracağız” dedi.

    40 yaşındaki Anıl İlter, 2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den sürpriz bir kararla boşanmıştı. İlter'in bu evlilikten Nil adında bir kızı bulunuyor.

    ANIL İLTER SİNEM YILDIZ AŞKI

    Sosyal medyayı aktif kullanan çift, birlikte karelerini sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor.

    Ünlü voleybolcu 35 yaşındaki Sinem Yıldız, Adam Voleybol'da oynuyor.

    Sinem Yıldız daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları giymişti.

    İşte çiftten aşk pozları...

    Mahkum un Savcı Tahir i evleniyor! İşte Anıl İlter in voleybolcu müstakbel eşi... #1

    Mahkum un Savcı Tahir i evleniyor! İşte Anıl İlter in voleybolcu müstakbel eşi... #2

    Mahkum un Savcı Tahir i evleniyor! İşte Anıl İlter in voleybolcu müstakbel eşi... #3

    Mahkum un Savcı Tahir i evleniyor! İşte Anıl İlter in voleybolcu müstakbel eşi... #4

    Mahkum un Savcı Tahir i evleniyor! İşte Anıl İlter in voleybolcu müstakbel eşi... #5


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