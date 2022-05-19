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    • Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor

    Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor

    Mahkum dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 16:24
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    Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor

    Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu yer alıyor.

    İlgiyle izlenen dizide Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşlere hayat veren İsmail Hacıoğlu, sergilediği performansla adından söz ettiriyor.

    Dizide aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandıran Hacıoğlu, özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor.

    Oyunculuğuyla dizinin bile önüne geçen Hacıoğlu, bu kez eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile gündemde...

    4 yıl evli kaldılar

    Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu.

    Bu evliliğinden Yemin adında bir kız çocuğu olan Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kaya Kumarki'den boşandı.

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #1

    Güzelliğiyle büyülüyor

    İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Duygu Kaya Kumarki, cesur pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmadı.

    Instagram'da 48 bin takipçisi bulunan 39 yaşındaki Duygu Kaya Kumarki, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.

    Bir çocuk annesi Kumarki'nin pozlarına, ''Bu ne güzellik Duygu abla'', ''Hem çok güzel bir kadın hem çok güzel bir anne'' gibi yorumlar geldi.

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #2

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #3

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #4

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #5

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #6

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #7

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #8

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #9

    Mahkum un yıldızı İsmail Hacıoğlu nun 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliği parmak ısırtıyor #10


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