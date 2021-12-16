Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! 5 yıl süren aşk...

FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum ile ekranlara dönen İsmail Hacıoğlu'nun hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar, eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, şimdilerde güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Hacıoğlu, başrolünü Onur Tuna, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova ile paylaştığı Mahkum dizisinde Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşleri canlandırıyor.

Dizide aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandıran ünlü oyuncu, performansıyla takdir topladı.

Dizinin yayınlanan ilk bölümünün ardından ünlü oyuncu hakkında milyonlarca tweet atıldı. Başarılı oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu ve 24 saatten fazla Türkiye gündeminde zirvedeki yerini korudu.

Akabinde İsmail Hacıoğlu'nun hayatı izleyiciler tarafından mercek altına aldı. Özellikle özel hayatı merak konusu olan Hacıoğlu'nun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İSMAİL İLE VİLDAN ATASEVER ÇİFTİ 5 YIL EVLİ KALDI

İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Hüsrev Ağa'nın kızı Nazlı Bekiroğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vildan Atasever ile yaptı.

2010 yılında nikah masasına oturan çift, 2015 yılında evliliklerini noktaladı.

Boşanmanın ardından Hacıoğlu, 2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu.

Yemin adında bir kızı olan çift, 2020 yılının temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu.

İsmail Hacıoğlu, hiç vakit kaybetmeden Çocuk'taki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişkinin ömrü uzun olmadı.

ViLDAN ATASEVER ARADIĞI AŞKI MEHMET ERDEM'DE BULDU

Bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz eylül ayında sade bir törenle dünya evine girdi.