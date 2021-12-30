Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun eski sevgilisi Kalp Yarası'ndan çıktı! 2 yıl süren aşk...

Mahkum dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu, performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakkında araştırma yapanlar, Hacıoğlu'nun eski aşkının Kalp Yarası'nın yıldızı olduğunu öğrenince şoke oldu.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, şimdilerde güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran FOX TV'nin iddialı dizisi Mahkum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Hacıoğlu, başrolünü Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu ile paylaştığı Mahkum dizisinde Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşleri canlandırıyor.

Dizide aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandıran başarılı oyuncu, sergilediği performansla sosyal medyayı da kasıp kavuruyor.

Hakkında milyonlarca tweet atılan ve gündeme sokulan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Özellikle özel hayatı merak konusu olan Hacıoğlu'nun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MERVE ÇAĞIRAN İLE BİRLİKTEYDİ

İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu. Ancak ikili, 2020 yılında evliliklerii sonlandırdı.

Hacıoğlu, boşandıktan kısa bir süre sonra, şimdilerde Kalp Yarası dizisinde Hande karakteirne hayat veren Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı.

Yaklaşık bir buçuk yıl aşk yaşayan ünlü çift, daha sonra karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirdi.