Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun güzeller güzeli kızı Yemin'e bakın! Tam bir şirinlik abidesi...

Mahkum dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, bu defa kızı Yemin ile gündeme geldi. İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, şimdilerde güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mahkum dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

İsmail Hacıoğlu, başrolünü Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu ile paylaştığı Mahkum dizisinde Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşleri canlandırıyor.

Dizide aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandıran Hacıoğlu, sergilediği performansla sosyal medyayı da kasıp kavuruyor.

''Kesişme; İyi ki Varsın Eren'' filmindeki oyunculuğuyla da beğeni toplayan başarılı oyuncunun kızı Yemin, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ESKİ EŞİYLE BUZLARI ERİTTİ

2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu'nun bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu.

2020 yılında eşi ile yollarını ayıran 36 yaşındaki oyuncu, sonrasında kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı.

Kısa bir süre sonra Merve Çağıran'dan da ayrılan Hacıoğlu, eski eşi ile Duygu Kaya Kumarki buzları eritti.

KIZI YEMİN SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları Yemin için sık sık bir araya geliyor.

Son olarak sosyal medyaya düşen İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri beğeni topladı.

''YEMİN BENİM EN BÜYÜK ÖĞRETMENİM''

İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin ile ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda ''Baba olmak, özellikle de kız babası olmak hayatta neleri değiştiriyor? sorusuna, ''Her şeyi değiştiriyor. Meselelere bütün bakış açın değişiyor. Kendi kafanda, kendi içinde geçmişini temizletiyor sana. Gereksiz şeylerden kurtuluyorsun. Aslında müthiş bir öğretmen. Yemin, benim en büyük öğretmenim oldu diyebilirim. Beş yıldır ondan çok şey öğrendim ve her gün de öğreniyorum.'' yanıtını verdi.