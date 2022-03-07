Mahmut Hoca'nın gözdesi Ahmet bakın ne halde! Hababam Sınıfı'nın tek mezunu yıllara meydan okumuş...

Hababam Sınıfı filminde ''Çalışkan Ahmet'' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Hababam'ın tek mezununun zaman içerisinde bir hayli değiştiği görüldü

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan "Hababam Sınıfı" serileri tam anlamıyla efsane oldu ve rekorlar kırdı.

Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı olurken, diğer serileri dahil olmak üzere günümüzde de çok fazla izlendi.

Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimleri buluşturan filmler, izleyenleri gülmek krizine soktu.

Bu serilerde yer alan ve "Çalışkan Ahmet" karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, Hababam'ın tek mezunu oldu.

Mahmut Hoca'nın gözdesi olan ve Hababam'ın oyuncuları yüzünden zor durumda kalan Ahmet, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

23 Temmuz 1953 yılında hayata gözlerini açan ve sayısız projede boy gösteren Ahmet Sezerel, görenleri duygulandırdı.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ancak görünce herkesin kolayca hatırlayacağı ünlü isim, yeni mesleği ile hayatına devam ediyor.

HABABAM SINIFI AHMET'İN SON HALİ

"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmi ile ünlenen, daha sonra Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde de rol alan Ahmet Sezerel, yıllar içinde hem yaşlandı hem de değişti.

Sinemadan elini ayağını çeken ve işletmecilik yapan Sezerel, İlköğretim ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi ise Ankara'da okudu.

1982 yılında kurduğu Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine adım atan Ahmet Sezerel'in son halini görenler, onu ne kadar özlediğini fark etti.

Ekranlara yeniden dönüp dönmeyeceği bilinmeyen Sezerel, Hürriyet'e verdiği röportajda, ''Şu an altı ayım Bodrum’da, altı ayım İstanbul’da geçiyor. Badrum'da bir beach işletiyorum. 36 senedir işletmecilik yapıyorum.

Belki tekliflerin durmasında bunun da payı vardır. İnsanlar beni meyhaneci sanıyor olabilir." demişti.

Ünlü ismi yeniden ekranlarda görmek isteyenler olabilir. Ancak bu şu an için zor gözüküyor. Bu nedenle hayranları, işlettiği yere giderek, ünlü ismin son halini görebiliyor.