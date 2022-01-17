Haberler

Medya Haberleri

Mahmut Tuncer, botoks yaptıran eşi Işıl Tuncer'i bakın kime benzetti

Mahmut Tuncer, botoks yaptıran eşi Işıl Tuncer'i bakın kime benzetti

Kısa bir süre öncesinde tanıdıkları bir doktor aracılığıyla eşiyle birlikte botoks yaptırdıklarından söz eden Mahmut Tuncer, kendisinden çok eşinde yaşanan farklılıkları dile getirdi.