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- Mahmut Tuncer, botoks yaptıran eşi Işıl Tuncer'i bakın kime benzetti
Mahmut Tuncer, botoks yaptıran eşi Işıl Tuncer'i bakın kime benzetti
Kısa bir süre öncesinde tanıdıkları bir doktor aracılığıyla eşiyle birlikte botoks yaptırdıklarından söz eden Mahmut Tuncer, kendisinden çok eşinde yaşanan farklılıkları dile getirdi.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 16:48
Türkücü Mahmut Tuncer, Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'in konuğu oldu.
Programda, eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktorda botoks yaptırdıklarını açıklayan Tuncer, eşi Işıl Tuncer'e dair ilginç bir itirafta bulundu.
Ünlü türkücü, eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktorda botoks yaptırdıklarını açıkladı. Tuncer, eşinin yüzünün botokstan sonra değiştiğini anlattı.
"HALİL ERGÜN'E BENZEDİ"
Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" ifadelerini kullandı.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada burun estetiği ve botoks yaptırdığını belirtmişti. Tuncer, "Annem de yaptırdı. Ama annem botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" demişti.