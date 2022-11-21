Mahmut Tuncer'in son görüntüsü ağızları açık bıraktı! 'Kral çökmüş'

Uzun zaman sonra ilk kez ekranlarda yer alan Mahmut Tuncer'in son halini görenler, tanımakta zorlandı.

Türküleri ve halaylarıyla ekranların renkli isimlerinden Mahmut Tuncer, televizyona ara verdi, kameralardan uzak bir yaşam tercih etti.

Hayranlarının özlemle dönmesini beklediği Tuncer, bir sürpriz yaptı.

61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.

Türküleriyle bölümü şenlendiren Tuncer, neşeli anlara vesile oldu. Ancak izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir nokta vardı.

Mahmut Tuncer yaşlandı

Ekranlardan emekli olurken oldukça fit ve genç görünen Mahmut Tuncer, son haliyle şaşırttı.

Eşiyle birlikte botoks dahi yaptıran ünlü sanatçıyı görenler, bitkin ve yorgun eleştirisinde bulundu.

Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, Mahmut Tuncer yaşlanmış, Kral çökmüş, Ne oldu sana böyle" yorumları yapıldı.