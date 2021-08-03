Mahrem 9. bölüm fragmanı: 15 Temmuz gecesi...

TRT’ de yayınlanan ve FETÖ'nün hain yapılanmasını konu edinen Mahrem belgeselinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mahrem 9. yeni bölüm fragmanı...

FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatan "Mahrem" adlı belgesel TRT 1'de izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Toplam 10 bölüm yayınlanacak olan Mahrem'in ilk bölümleri izlenme rekorları kırarken, Youtube'da yayınlanan videoları da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

9 Ağustos Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Mahrem'in 9. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Seyirciler Mahrem 9. bölümde neler olacak? merak ediyor. İşte Mahrem 9. bölüm fragmanı...

Mahrem 9. bölüm fragmanı VİDEO

MAHREM 9. BÖLÜM

Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne serildi.

9 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Mahrem belgeselinde hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi anlatılacak.