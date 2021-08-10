Mahrem final mi, bitti mi? 10 bölümde FETÖ'nün karanlık yüzü...

FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatan "Mahrem" dizisi, son bölümüyle ekranlara geldi.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören "Mahrem", FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığını, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiğini detaylarıyla ve tanıkların açık beyanlarıyla ekranlara geldi.

Toplam 10 bölümden oluşan Mahrem belgeselinde, askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin örgüt tarafından takip edilme süreçleri ve yöntemleri örgüt içerisinde faaliyette bulunmuş etkin pişmanlar tarafından aktarıldı.

Belgesel dizi, tarihin en hain örgütlerinden birinin yapılanmasını gözler önüne serdi. Televizyonda ve Youtube kanalında milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Seyirciler, Mahrem bitti mi, final mi yaptı? merak ediyor. Peki Mahrem belgeseli bitti mi? İşte detaylar...

MAHREM FİNAL Mİ YAPTI?

Oyuncu kadrosunda Emrah Akduman, Birhan Tut, Yalgın Yeter, Faruk Pakiş, Asir Gündoğdu, Ali Öner, Mert Karabulut, Melih Özkaya, Batuhan Sert ve Mert Özbek gibi isimlerin yer aldığı drama belgesel, dün akşam final bölümüyle 20.00'de TRT 1 ekranlarına geldi.