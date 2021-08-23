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    Mahsun Kırmızıgül ve kızından kötü haber! Tedavi başladı

    Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'in koronavirüse yakalandığı belirtildi. Bir süredir Amerika'da yaşayan türkücünün, kızıyla birlikte karantinaya alındığını öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 12:10
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    Mahsun Kırmızıgül ve kızından kötü haber! Tedavi başladı

    Uzun bir süredir Amerika'da yaşayan Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, yaz tatili için Türkiye'ye geldi.

    Çift, kızları Lavin'i okula kaydettirmek için ABD'ye gitmeye hazırlanıyordu ancak yapılan korona testleri pozitif çıktı.

    Seyahat öncesi yapılan testte Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

    KARANTİNA BAŞLADI

    Mahsun Kırmızıgül'ün eşinin ise yapılan test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

    Yaşanan bu olayın ardından şaşıran Mahsun Kırmızıgül, kızı ile evinde tedavi görüyor.

    Kırmızıgül’ün test sonucunun pozitiften negatife döndükten sonra ABD’de seyahatine çıkacağı öğrenildi.

    Kızları Lavin ise okuluna 15 gün geç başlayacak.

    Mahsun Kırmızıgül ve kızından kötü haber! Tedavi başladı #1

    Mahsun Kırmızıgül ve kızından kötü haber! Tedavi başladı #2

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