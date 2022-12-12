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    • Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu olay yarattı! "Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım"

    Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu olay yarattı! "Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım"

    Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 filmi hakkında yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü..
    • 12.12.2022 - 09:44
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    Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu olay yarattı! 'Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım'

    Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı Recep İvedik 7 paylaşımı ile sosyal medyada gündeme geldi.

    Recep İvedik 7 hakkında yorum yapan Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı takipçilerini adeta ikiye böldü.

    Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi Recep İvedik 7 geçtiğimiz günlerde Disney Plus platformunda yayınlanmaya başladı. Şehir hayatından sıkılarak köye dönen Recep İvedik'in yaşadığı maceraları konu alan film sosyal medyada gündeme oturdu.

    Kemal Sunal benzetmesi tepki çekti

    Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şahan, yeni filmi “Recep İvedik 7” ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek." ifadelerine yer verdi.

    Mahsun Kırmızıgül ün Recep İvedik 7 yorumu olay yarattı! 'Kemal Sunal ın filmlerindeki tadı aldım' #1

    Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımına bazı takipçileri destek verirken bazı takipçileri  ise Kemal Sunal ile kıyaslama yapmasına tepki gösterdi..

    Sosyal medyada gündeme gelen olay sonrası birçok kullanıcı konu hakkında yorumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar büyük tepki gösterirken bazıları ise Mahsun Kırmızıgül'ün yorumuna destek oldu.


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