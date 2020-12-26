Maksut Aşkar kimdir? MasterChef konuğu Maksut Aşkar restoranı nerede?

MasterChef Türkiye yarışmasında finale yaklaşılırken her bölümde başarılı şefler konuk olmaya devam ediyor. 26 Aralık Cumartesi MasterChef konuk şefi Maksut Aşkar kimdir merak konusu oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde konuk şef olarak katılan Maksut Aşkar merak konusu oldu. . Birbirinden özel yemeklere imza atan ünlü şefin biyografisi araştırılıyor.

Peki, Maksut Aşkar kaç yaşında? Maksut Aşkar nereli? İşte ünlü şefle ilgili tüm merak edilenler..

MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

1976 yılında İskenderun’da dünyaya gelen şef, yaş olarak şu anda 44 yaşındadır. 1994 yılında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan ünlü şef 1994 ile 1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı.

Son olarak şef, GQ Men of The Year 2020’de “Özgünlük Özel Ödülü”nü kazanan isim oldu.

MAKSUT AŞKAR RESTORANLARI

2007 senesinde ilk restoranını açan ünlü şef, 2009 senesinde ise Lilbitz isimli bir restoran açtı.

Ardından Anadolu mutfağının modern yorumlaması temasına sahip menüsüyle Salt Galata Müzesi’nde bir restoranı müşterilerinin hizmetine sundu.

Neolokal ismini alan bu restoran, halen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

2014 senesinde Time Out Dergisi tarafından Yılın En İyi Şefi ödülünü alan şef, 2015 senesinde de Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde Le Proche ödülünün sahibi oldu.

Şef ve işletmeci olarak görev aldığı “Sekizİstanbul” adlı restoranın ardından Salt Galata’da açtığı mekanı "Neolokal" ile Türk yemeklerine modern dokunuşlarla kendi sanatsal, minimal ve modern yorumunu kattığı muhteşem lezzetler sunuyor.

Neolokal restoranı; Salt Galata, Bankalar caddesi, Karaköy, İstanbul adresinde hizmet veriyor.

Bir yandan da 24Kitchen'da yayınlanan ve Türk mutfağını modern haliyle dünyaya tanıtan “Lezzet Sanatı” ve " "Neolokal" programlarıyla TV izleyicisiyle buluşturdu.