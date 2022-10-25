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    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazıları kadını, ‘nitelikli dolandırıcılık’la suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:56
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    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın

    Sosyal medyada “Prenses Glitterhead” olarak bilinen Alicia adlı kadın, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Kadını farklı yapan ise olmayan dişleri ve makyajla büründüğü kusursuz görüntü…

    Hamilelikte dişleri düştü

    New York'ta yaşadığı belirtilen kadın, hamilelikten sonra vücudundaki az miktarda bulunan kalsiyum nedeniyle tüm dişlerini kaybetti.

    Makyajla bambaşka bir Alicia

    Görüntüsü tamamen değişen kadın, çözüm yolu ararken; hayata küsmedi ve o halinden memnun bir şekilde videolar çekmeye başladı.

    Binlerce kişiye ulaşan kadın, sonrasında işin içine makyajı da ekledi ve bambaşka bir Alicia sundu.

    “Nitelikli dolandırıcılık” diyorlar

    Bazıları bunun “nitelikli dolandırıcılık” olduğunu düşünse de o klipler çekmeye devam etti.

    Şimdilerde milyonlarca görüntülemeye ulaşan Alicia, günlük olarak alt ve üst diş protezlerini takıyor, giyiniyor ve kendini daha iyi gösteriyor.

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın VİDEO

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın #1

    “Protezleri aldığımda kendimden utandım”

    Hayatına dair bir de kısa demeç veren kadın, “Klipleri yayınlayarak, bir topluluk oluşturmak ve benzer bir deneyim yaşayanlara yardım etmek istedim. Diş eksikliği büyük utanca neden olabilir ve bu nedenle insanlar bir çözüm aramazlar. Ben de, protezleri aldığımda kendimden utandım, çünkü dişler gerçek değildi.” diyor.

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın #2

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın #3

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın #4

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın #5

    Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadın #6


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