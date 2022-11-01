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    Manchester United'da bir deri bir kemikti! Wayne Rooney'in son hali içler acısı

    Manchester United'da yakaladığı başarıyla tanınan eski futbolcu Wayne Rooney, futbolu bıraktıktan sonra bambaşka biri oldu. Görenler tanıyamıyor. Son hali içler acısı...
    • 01.11.2022 - 16:36
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    Manchester United'da bir deri bir kemikti! Wayne Rooney'in son hali içler acısı

    Everton'da yıldızı parlayan, sonrasında Manchester United'da uzun yıllar forma giyen yıldız futbolcu, 2021 yılında futbolu bıraktı.

    İngiltere'nin yıldızı Wayne Rooney, en son DC United'da 9 numara formasıyla mücadele etti.

    Futbolu bırakmasına rağmen yeşil sahalara sırt çevirmeyen Wayne Rooney, DC United'ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

    Ancak yıldız futbolcunun, teknik direktörlük kariyerinde başarılı olduğu söylenemez.

    37 yaşındaki emekli futbolcu, tekrar gündeme geldi. Bu kez kariyeriyle değil, değişimiyle adından söz ettirdi.

    Son hali içler acısı

    Manchester United'da forma giyerken bir deri bir kemik olan Wayne Rooney, son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çekti. Görenler onu tanıyamıyor. İşte son hali...

    Manchester United da bir deri bir kemikti! Wayne Rooney in son hali içler acısı #1

    Manchester United da bir deri bir kemikti! Wayne Rooney in son hali içler acısı #2

    Manchester United da bir deri bir kemikti! Wayne Rooney in son hali içler acısı #3


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