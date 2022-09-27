Bir restoranın mutfak bölümüne girmek isteyen geyik, "Burası mutfak içeri girilmez" uyarısını dinleyerek üzerine ormanlık alana döndü. Sosyal medyada viral olan video bir günde 2 milyon izlendi.

Sosyal medyada paylaşılan geyik videosu kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkına ait olan restorana kıyıl geyik dadandı.

Restoran şefi tarafından girişi engellenmeye çalışılan geyiğin görüntüleri ise güldürdü.

Uyarıları dinledi

Şefi dikkatlice dinleyen kızıl geyik, "Burası restoran buraya girmek yasak. Yemeğini, suyunu verdik. İçeri giremezsin burası mutfak. Git ormana arkadaşlarının yanına yarın sabah yine gelirsin" sözünün üzerine arkasını dönerek ormanın yolunu tuttu.

Bir günde 2 milyon izlendi

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ardından 'Oğlum bak git' yazısı ile sosyal medyada paylaşıldı.

İHA'nın aktarımına göre; video bir gün içinde 2 milyon izlenmeye ulaştı.

Manisa'da restoran şefinin geyikle muhabbeti gündem oldu VİDEO

"Aramızda bir dostluk oluştu"

Restoran şefi Orhan Kalkan, "Milli parkımızda yaklaşık 15-20 geyiğimiz var. Bu geyiklerimiz ilk başlarda insanlara yabancıydı. Çok yaklaşmıyorlardı. Burası milli park ve ziyaretçilerimiz çok oluyor. Bundan dolayı geyikler de yavaş yavaş insanlara alıştı. Bu esnada biz restoranda arta kalan yemeklerimiz oluyor. Patronumuzda milli parktaki yaban hayvanlarına kalan yemeklerini vermemizi söyledi. Bir gün restoranın arka kapısından çıkıyordum karşımda bir geyik. Şaşırdım, afalladım. Göz göze geldik. Elimde bayat ekmekler vardı. Bana bakıyordu, kopardım uzattım o da hamle yaptı yemeğe başladı. Ondan sonra aramızda bir dostluk oluştu. Sabah akşam gelmeye başladı.

"Oğlum bak git diyorum dinlemiyor"

Ben de restoranda kalan ekmekleri takdim ediyorum o da afiyetle yiyor. Yaklaşık 15 gündür aramızda çok sıkı bir bağ oluştu. Onun dışında pek gelip giden yok. O çok cana yakın bir hayvan oldu. Diğerleri uzak duruyor. Restoranın müdavimi oldu. Müşteriler varken içeri hamle yapıyor, bazen arkadan dolaşarak müşterilerin tabaklarındakini almaya çalışıyor. Biz de kızıyoruz 'Yapma, etme' diye. Geçen günlerde de arka taraftan mutfağa girmeye çalıştı. Ben de onu göndermeye çalıştım. Kızdım biraz, kovalamaya çalıştım. O da beni dinledi, kafasını salladı. Dedim 'bak burası restoran sen buraya giremezsin. Ben sana sabah akşam yemek veriyorum zaten. Biraz geri dur bekle. Birazdan sana vereceğim diyorum. Oğlum bak git diyorum dinlemiyor, oğlum bak git diyorum suratıma bakıyor, en sonunda anlaştık ve yolladık.

"Beni görünce aklına yemek geliyor"

Artık bana ve restorana çok alıştı. İnsanlara da alıştı ama benle arasında özel bir bağ oluştu. Diğer insanlara çok yanaşmasa da beni görünce aklına yemek geliyor herhalde hemen koşarak geliyor. Ona artık çeşit de yapacağız. Sadece kuru ekmek değil, karpuz, kavun elimizde ne varsa onun için seferber olduk. Manisa halkın, İzmir halkını ve tüm Türkiye'yi Spil Milli Parkına davet ediyoruz. Çok çeşitli hayvanlar var, 2 bine yakın yılkı atımız var. Herkesi bekliyoruz" dedi.