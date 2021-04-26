Mank filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oscar ödüllü Mank filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Oscar 2021'de 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen David Fincher filmi Mank, Oscar'dan 4 ödül ile ayrıldı. Peki, Mank filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, detaylar...

İki aydır koronavirüs nedeniyle ertelenen Oscar 2021'in kazananları belli oldu.

Oscar adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank filmi oldu.

En iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olan Mank, Oscar'dan 4 ödül ile ayrıldı.

Peki, Mank filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Oscar ödüllü Mank filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MANK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oyuncuları arasında Gary Oldman’ın yer aldığı Mank filmi, 1930'ların Hollywood’unda geçiyor.

Yönetmenliğini David Fincher'in, senaristliğini ise Jack Fincher'in üstlendiği Mank filminde; 1930'ların Hollywoodu, ''Yurttaş Kane''i bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.

MANK FİLMİ OYUNCU KADROSU