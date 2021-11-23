Eski halini görenler şok geçirdi! İşte Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali

Fit görüntüsü ve kıyafetleri ile adından söz ettiren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, fazla estetik yaptırdığı için eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine Saraçoğlu'nun eski hali merak konusu oldu.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, önceki gün çıktığı akşam yemeğinden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Takipçileri, Saraçoğlu'nu fazla estetik yaptırdığı için eleştiri yağmuruna tuttu. Bir takipçisi, ''Göz bebeklerin ve kulakların dışında hiçbir yerin orijinal değil'' yorumunda bulundu.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü modacı, o yoruma şöyle cevap verdi:

"Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettin. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."

Magazin gündemine bomba gibi oturan bu olayın ardından fit görüntüsü ve kıyafetleri ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali merak konusu oldu.

FAZLA KİLOLARIYLA BAŞI DERTTEYDİ

Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, mide operasyonu geçirmişti.

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali...











