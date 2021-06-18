Maraşlı 23. bölüm fragmanı: Zeliş Mahur'a gerçekleri söyledi mi?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı, heyecan dolu bir bölümü geride bırakırken, merakla beklenen 23. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Maraşlı 23. bölüm fragmanı..

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı, bu sezonun en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı'nın merakla beklenen 23. yeni bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu.

Yeni bölüm fragmanında, Maraşlı'nın Mahur'a sarılırken söylediği ''İçimden bir ses benden uzaklaşmak istediğini söylüyor.'' sözleri nedeniyle Zeliş'in Mahur'a gerçekleri anlatıp anlatmadığı merak konusu oldu.

Peki Zeliş Mahur'a gerçekleri söyledi mi? İşte Maraşlı 23. bölüm fragmanı...

Maraşlı 23. Bölüm Fragmanı İZLE

MARAŞLI 23. BÖLÜM FRAGMANI

11 Ocak 2021 tarihinde ATV'de ekran macerasına başlayan ve Burak Deniz ile Alina Boz'u buluşturan Maraşlı dizisinin 23. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Maraşlı 23. bölüm fragmanında; Maraşlı, babasıyla karşılaşıyor ancak ona, Maraşlı gibi davranıp öldürmek istiyor. Büyük bir çatışma sonrasında Maraşlı, Hurdacı'nın mekanından sağ çıkmayı başarıyor.

Öte yandan Mahur'la buluşan Maraşlı'nın, ''İçimden bir ses benden uzaklaşmak istediğini söylüyor.'' sözleri, izleyiciyi ''Maraşlı gerçekleri öğrendi mi?'' sorsunu sormaya yöneltiyor.

Ancak Mahur'un gerçekleri öğrenip öğrenmediği 21 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak 23 bölümle birlikte netlik kazanacak.

MARAŞLI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet İnce’nin dosyası savcıya verilmek üzere yola çıkar. Nevzat, Mehmet İnce'nin yani Maraşlı'nın fotoğrafıyla kendi fotoğrafını değiştirip dosyayı savcıya teslim eder. Mehmet İnce'nin dosyayı getiren kişi olduğunu anlaya savcı, Nevzat'ın peşinden koşup onu odasına çağırır.

Maraşlı, Mahur'a gerçek kimliğini tam açıklayacağı sırada Nevzat'tan telefon gelir. Kimliğinin açığa çıkmadığını öğrenen Maraşlı, lafı değiştirip Mahur'a evlenme teklif eder. Mahur ise Maraşlı'nın teklifine yanıt vermez ve yanından ayrılır.

Hilal, Nevzat'ın fotoğrafı değiştirdiğini öğrenince ona çok kızar. Ama Nevzat, Maraşlı'nın kaç kez kendisinin canını kurtardığını, onun için bunu yapmak zorunda hissettiğini söyler.

Mahur, eve gidip Maraşlı'nın evlenme teklifini düşünmeye başlar. Ertesi gün Mahur, Maraşlı ile Zeliş'i yemeğe davet eder. Yemeğe gitmeden önce Zeliş'i, iyice tembihleyen Maraşlı, ona kendisinin, görev icabı öyle garip konuşmaya devam edeceğini, bu durumu Mahur ablasına belli etmemesini ister.

Zeliş, yemek esnasında babasının işi nedeniyle konuşmasının farklı olduğunu ağzından kaçırır. Mahur, Zeliş'in ne demek istediğini anlayamaz. Savaş, Mehmet İnce dosyasını savcıdan almak için onun arabasına bomba koyar.

Hurdacı, onun savcıyı öldüreceğini bildiği için bombasının kumandasını değiştirir. Savcının yanında olan Mahur'un da hayatı kurtulur. Ancak savcı, Mehmet İnce dosyasını Savaş'ın adamlarına vermek durumunda kalır.

Nevzat, Savaş'ın adamları tarafından yakalanıp hurdacıya götürülürken Maraşlı da onları takip eder. Hurdacı, Nevzat'ı teslim aldıktan sonra onun Mehmet İnce olmadığını bilir. Maraşlı, silahını çekip Hurdacı'ya seslenir. Döndüğünde ise onun babası olduğunu anlayıp şok olur.