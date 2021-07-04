Maraşlı 25. bölüm 2. fragmanı: Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa ben bu gece ona gidiyorum...

Maraşlı 25. bölüm 2. fragmanı: Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa ben bu gece ona gidiyorum...

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı, heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizinin merakla beklenen 25. yeni bölüm 2. fragmanı da izleyenlerin nefesini kesti. İşte Maraşlı 25. bölüm 2. fragmanı..

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, bu sezonun en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı'nın merakla beklenen 25. yeni bölüm 2. fragmanı da sevenleriyle buluştu.

Maraşlı'nın Mahur'a söylediği, "Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa, ben bu gece ona gidiyorum..." sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Maraşlı 25. bölüm 2. fragmanı…

Maraşlı 25. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

MARAŞLI 25. BÖLÜM 2. BÖLÜM FRAGMANI

11 Ocak 2021 tarihinde ekran macerasına başlayan ve Burak Deniz ile Alina Boz'u buluşturan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nı 25. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında Maraşlı'nın Mahur'a bir ses kaydı gönderdiği görülüyor.

Maraşlı Mahur'a gönderdiği ses kaydında, geçmişini temizleyebilmek ve düştüğü bu kuyudan çıkabilmek için tek bir yolu olduğunu söylüyor.

Maraşlı'nın, ''Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa ben bu gece ona gidiyorum... Belki bir daha konuşamayız, bir daha karşılaşamayız. Şunu bilmeni isterim ki ben seni çok sevdim Mahur.'' sözleri ise fragmana damga vuruyor.