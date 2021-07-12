Maraşlı 26. bölüm (final) 2. fragmanı: Mehmet seni çok seviyorum!

Maraşlı 26. bölüm (final) 2. fragmanı: Mehmet seni çok seviyorum!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Maraşlı'nın final bölümünde neler olacak? İşte Maraşlı 26. bölüm (final) 2. fragmanı...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı,26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor.

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı'nın merakla beklenen final bölümünden ikinci tanıtım görücüye çıktı.

26. bölümün 2. fragmanında, kitapçıya giren Mahur'un ''Kimse var mı?'' diye seslendiği sırada Mehmet, ''Kaybolan yıllarınıza bakmıştınız sanırım. Ben sizin için bir tane ayırmıştım.'' diyerek Mahur'un karşısına çıkar.

Mehmet'e sarılan Mahur'un, ''Seni çok seviyorum.'' dediği ve Mehmet'in de ''Ben de seni çok seviyorum.'' şeklinde karşılık verdiği görülür.

İşte Maraşlı 26. bölüm (final) 2. fragmanı...

Maraşlı 26. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

MARAŞLI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Gerçekleri öğrenen Mahur çok öfkelidir ve Maraşlı'ya, Dilara'nın gerçekleri söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…