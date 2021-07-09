Maraşlı 26. bölüm (final) fragmanı: Her şey yarım kaldı...

Maraşlı 26. bölüm (final) fragmanı: Her şey yarım kaldı...

ATV'nin reyting rekortmeni Maraşlı dizisinin merakla beklenen 26. bölüm final fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Maraşlı'nın final bölümünde neler olacak? İşte Maraşlı 26. bölüm (final) fragmanı...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, ekrenlea veda etmeye hazırlanıyor.

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı'nın merakla beklenen 26. bölüm yani final fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan final fragmanında; Mahur her şeyin yarım kaldığını söylerken polisler tarafından alınan Celal'in sinir krizi geçirdiği görüldü.

Öte yandan kimsesi kalmadığını söyleyen Celal, Mahur'dan destek istiyor ve ikili birbirine sarılıyor. Diğer yandan Celal vurulur. Mahur, Celal'e gözlerini açması için yalvarırken Celal'in mezarı başında görüntülenir.

Mahur Celal'in mezarı başındayken şu sözler duyulur: ''Kaybolan yıllarınıza bakmıştınız sanırım. Ben sizin için bir tane ayırmıştım.''

Peki Maraşlı Celal ölecek mi? İşte Maraşlı 26. bölüm (final) fragmanı...

Maraşlı 26. Bölüm Fragmanı İZLE

MARAŞLI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Gerçekleri öğrenen Mahur çok öfkelidir ve Maraşlı'ya, Dilara'nın gerçekleri söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…