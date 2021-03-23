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- Maraşlı Acar öldü mü? Harun Özer diziden ayrıldı mı?
Maraşlı Acar öldü mü? Harun Özer diziden ayrıldı mı?
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 09:13
Acar karakteri, her pazartesi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Maraşlı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz ay dahil olmuştu.
Acar karakterini canlandıran, tiyatro dünyasının usta ismi Harun Özer'in diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.
Dizinin sıkı takipçileri, Maraşlı Acar öldü mü? Harun Acar diziden ayrılıyor mu?'' sorularının yanıtını araştırıyor.
Peki Maraşlı Acar öldü mü? Harun Özer diziden ayrıldı mı?
MARAŞLI ACAR ÖLDÜ MÜ?
Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi, izleyicilerden büyük beğeni toplarken dizinin kötü adamı Acar'ın diziden ayrılacağı söylendi.
Birsen Altuntaş konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Maraşlı dizisinde Acar karakterini canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Harun Özer diziye veda." ifadelerini kullandı.
HARUN ÖZER DİZİDEN AYRILDI MI?
Harun Özer'in hayat verdiği Maraşlı Acar karakteri, dün akşam diziye veda etti. Maraşlı'nın dün akşam ekrana gelen 11. bölümünden sonra Acar karakteri dizide yer almayacak.
Acar karakterinin diziye veda etmesini içeren çekimlerin 2 gün sürdüğü öğrenildi.