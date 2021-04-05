Maraşlı bu akşam yok mu, neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman?

Maraşlı bu akşam yok mu, neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayımlanan Maraşlı dizisinin yeni bölümünü yayın akışında göremeyen izleyiciler, Maraşlı bu akşam yok mu neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı'nın merakla beklenen 13. Bölümü bu akşam ekranda olmayacak. Yeni bölüm yerine saat 20.00’da Maraşlı özel bölüm ekrana gelecek.

Dizinin sıkı takipçileri, yayın akışında Maraşlı'nın yeni bölümünün yer almadığını görünce, 'Maraşlı bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Maraşlı yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Maraşlı bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Maraşlı yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar..

MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisinin son bölümde Mahur ve Maraşlı arasında yaşananlar izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilmişti.

Pazartesi gününün gelmesi ile birlikte yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği belli oldu. ATV yayın akışında bu akşam saat 20.00’da Maraşlı dizisinin özel bölümü ekrana gelecek.

Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Burak Deniz’in koronavirüse yakalandığı haberleri gündemde yer almıştı. Koronavirüs nedeniyle sete ara verildiği tahmin ediliyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bu akşam saat 20:00’da Maraşlı dizisinin özel bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Maraşlı 13. Bölüm fragmanı da yayımlanmadı.

Maraşlı dizisinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.