Maraşlı Celal ölecek mi? Burak Deniz diziden ayrılacak mı?

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayımlanan Maraşlı dizisinin yeni bölümünde, Necati Maraşlı’yı bıçakladı ve Maraşlı kanlar içinde kaldı. Peki, Maraşlı Celal ölecek mi?

Kısa bir süre önce izleyenlerin beğenisine sunulan ATV'nin Maraşlı dizisi, heyecen ve aksiyon dolu macerasına hız kesmeden devam ediyor.

Gizli bir görevde olan ve Türel ailesinin sırlarını ortaya çıkarmak için ailenin içine sızan Maraşlı Celal’in başından geçen olayları konu alan Maraşlı dizisinin dün akşam yayımlanan bölümünde, Necati ve Maraşlı arasında çıkan kavgada Necati Maraşlı’yı bıçakladı ve Maraşlı kendini kanlar içinde kaldı.

Maraşlı Celal’in kanlar içinde yere yığıldığını gören izleyenler, 'Maraşlı Celal ölecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

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MARAŞLI CELAL ÖLECEK Mİ?

Necati, Maraşlı’yı bıçakladıktan sonra nabzını kontrol edip ölmediğini anlayınca son darbeyi kalbine vurmak istemişti. Tam da bu esnada polis sireni duyuldu ve Necati, Celal’in kalbinden bıçaklamaktan vazgeçti.

Son anda duyulan polis sireniyle birlikte muhtemelen olay yerine gelen polisler, Maraşlı’yı bulacak ve böylece Maraşlı ölmeyecek.

Ancak Maraşlı Celal'in ölüp ölmeyeceği 26 Nisan 2021 tarihinde yayımlanacak olan 15. yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yayın hayatına yeni başlamasına rağmen ATV ekranlarının reyting rekortmeni Maraşlı dizisi kısa sürede milyonların beğenisini kazandı. Nefes kesen aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Maraşlı dizisinin dün akşam yayımlanan 14. bölümü de ilgiyle izlendi.

Dizinin ilk bölümlerinde tesadüf eseri Mahur ile karşılaşan ve onun hayatını kurtaran Maraşlı, Mahur’un babası Aziz Türel’in ısrarıyla Mahur’un koruması olmuştu.

Mahur’un bu duruma karşı çıkmasına rağmen Aziz bey kesin kararlıdır. Maraşlı defalarca Mahur’un hayatını kurtarır ve ailenin güvenini kazanır. Daha sonraki bölümlerde anlaşılır ki, ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan Aziz Türel aslında bir uyuşturucu kaçakçısıdır ve Maraşlı da Türel ailesinin içine sızmak için gizli görevdedir.

Maraşlı, gizli görev olarak Mahur ve Türel ailesinin içine sızmışken, Mahur ile arasında duygusal bir bağ oluşur. Bu sırada görevine de devam eden Maraşlı Celal, ailenin bazı sırlarını ortaya çıkarır.

Türel ailesinin dolayısıyla da Maraşlı’nın düşmanı olan Savaş’ı araştırırken büyük bir sırrı da öğrenen Maraşlı, bu bilginin üzerine gitmeye karar verir. Savaş’ın peşine düşen Maraşlı, Savaş’ın mekanına baskın verdiği sırada Savaş’ı elinden kaçırır ancak çok önemli bir detay yakalar.

Bu mekanda bir içki matarası bulan Maraşlı, bu mataranın sahibini yakından tanımaktadır. İçki matarası bulan Maraşlı, alkolik olan ve elinden içki matarası düşmeyen Necati ve Savaş arasında bir bağlantı olduğunu anlar. Bu bilginin peşine düşen Maraşlı, sonunda bu bağlantıyı da çözer.

Necati aslında sanıldığı gibi Aziz Türel’in değil, Aziz'in düşmanı olan ve öldürdüğü kişinin oğludur. Aynı zamanda bu kişi Savaş’ın da babasıdır. Necati aynı zamanda Savaş’ın da ağabeyidir. Maraşlı bu bilgiyi öğrenir ve Necati’nin karşısına çıkar.

Necati ve Maraşlı arasında çıkan kavgada Necati Maraşlı’yı bıçaklar ve Maraşlı kendini kanlar içinde yerde bulur.