Maraşlı dizisi bu akşam neden yok? Maraşlı yeni bölüm tarihi..

Maraşlı dizisi bu akşam neden yok? Maraşlı yeni bölüm tarihi..

Maraşlı dizisinin seyircileri tv yayın akışında yeni bölümünü göremeyince Maraşlı bu akşam neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Peki Maraşlı neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi...

ATV dizisi Maraşlı yeni bölümü ile bu akşam tv ekranlarında yer almayacak.

Dizinin sıkı takipçileri aramalarında Maraşlı bu akşam yok mu, neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorguluyor.

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin yayın gününde bir değişiklik yaşandı. Peki Maraşlı ne zaman yayınlanacak? Maraşlı dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

MARAŞLI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Maraşlı bu akşam sevenlerinin karşısına çıkmıyor. Dizi gün değişkliği yapma kararı aldı. Bu akşam Maraşlı yerine yeni dizi Kalp Yarası başlayacak.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Maraşlı dizisinin yeni bölümü Salı günleri yayınlanacak. Maraşlı 24.bölüm, 29 Haziran Salı günü akşam 20.00’da ekranlarda olacaktır.

MARAŞLI SON BÖLÜM

23. bölümde Mehmet İnce'nin kim olduğuna da çok yaklaşıldı. Savaş, gerçekleri öğrenmek için büyük efor sarf etti. Savaş'ın, Mehmet İnce olduğundan şüphelendiği Maraşlı'nın, yeni bölümde gerçek kimliğinin ortaya çıkması bekleniyor.

Maraşlı'nın evlilik teklifini Zeliş'in istemediğini zannederek reddeden Mahur, bölümün final sahnesinde bir sürpriz yaptı. Mahur, Maraşlı'ya "Sonsuza kadar evet!" dedi. Savaş'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların bu büyülü sahnesi, Maraşlı hayranları tarafından çok beğenildi.