Maraşlı dizisi konusu nedir? Maraşlı oyuncuları kimlerdir? Maraşlı nerede çekiliyor?

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 11 Ocak'ta yayın hayatına başlıyor. Merakla beklenen diziyle ilgili Maraşlı oyuncuları kimler, Maraşlı konusu ne gibi soruların yanıtı da araştırılıyor.

Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı Maraşlı dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan dizinin senaryosunu Hakan Bonomo, Ethem Özışık ve Ercan Uğur kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor.

Ekranlara gelen fragmanın ardından dizinin konusu, oyuncu kadrosu araştırma konusu oldu. Maraşlı dizisinin konusu nedir? Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? gibi sorular merak ediliyor.

Aksiyon ve aşkın bir arada bulunacağı dizide genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra usta oyuncular da yer alacak. İşte Maraşlı dizisine dair merak edilenler..

MARAŞLI DİZİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir.

Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNLARI KİMLERDİR?

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında 11 Ocak 2021 itibarıyla başlayan Maraşlı dizisi İstanbul’un Fatih ilçesindeki Beyazıt semtinde ve İstanbul'un farklı bölgelerinde çekiliyor.