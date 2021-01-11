Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Alina Boz dizi ve filmleri..

AŞK 101 dizisiyle büyük beğeni toplayan Alina Boz'yun yeni dizisi Maraşlı bu akşam seyirciyle buluşuyor. Mahur karakterine can verecek olan Alina Boz hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Televizyon ekranlarında asıl çıkışını Paramparça dizisinde canladırdığı Hazal karakteriyle yakalayan Alina Boz, daha sonra TRT1'de Elimi Bırakma ve Netflix AŞK 101 dizisi ileTürkiye'nin genç yetenekleri arasında gösteriliyor.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithancan Özer ile evlilik yolunda ilerleyen Alina Boz, yeni dizisi Maraşlı ile ekranlara geliyor.

Maraşlı dizisi Pazartesi gününden itibaren ekranlarda olacak ve izleyicilerle buluşacak. Dizinin oyuncuları ve konusu merakla araştırılırken Özellikle bazı karakterler çok dikkat çekti.

Maraşlı dizisi Mahur kim oynuyor, gerçek adı ne araştırmaları şimdiden başladı.

Peki Mahur kimdir? Alina Boz kimdir nereli kaç yaşında? İşte detaylar..

MARAŞLI DİZİSİ MAHUR KİMDİR?

Alina Boz’un hayat verdiği Mahur karakteri, Maraşlı dizisinde dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Maraşlı dizisinin Mahur’u Maraşlı’nın aşkı olacaktır.

Mahur bir çatışmada mahsur kalacaktır. Saldırıda mahsur kalan Mahur’u Maraşlı kurtaracaktır. Maraşlı’ya can borcu olan Mahur, Maraşlı’ya aşık olacaktır. Maraşlı’da aynı şekilde Mahur’a aşık olacaktır.

Birbirlerine aşık olacak çifti bekleyen zorlu mücadeleler ve türlü türlü sorunlar vardır. Mahur, Maraşlı’dan bir sır saklıyordur.

ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da doğan Alina Boz’un annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türktür. İlkokula başlayana dek Rusya’da yaşamını sürdüren Alina Boz, ailesinin işlerinden dolayı Türkiye’ye geldi.

7 yaşında İstanbul’a taşınan Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. Türkiye’ye dönüş kararıyla birlikte tiyatro ve dans eğitimi almaya karar veren Alina Boz, küçük yaşına karşın televizyon dünyasında boy gösterdi.

İlk başta Cesur Hemşire adındaki bir dizide rol alan Alina Boz, burada Canan karakterine hayat verdi. 2014’te başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay’nın oynadığı Paramparça dizisinde Hazal karakterini oynayan Alina Boz, 2016’da ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Melek Baykal, Zafer Algöz, Nursel Köse, Cihan Ercan, Necip Memilli gibi önemli isimlerle birlikte oynama fırsatı buldu.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Azra karakteriyle ekran karşısına çıkan Alina Boz, 50 kilo, 1.73 metre boyunda ve İkizler burcudur.

Son olarak Türk yapımı Netflix dizisi AŞK 101'de rol alan Alina Boz büüyk beğeni toplamıştır.

2020 yılının başlarında bir gazeteye verdiği röportajında lise çağlarında pilot olmak istediğini ancak Türk kimliğinin olmadığından dolayı havacılık okuluna gidemediğini söyleyen Alina Boz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşadığını belirterek, Sezen Aksu, MFÖ ve Athena’nın en sevdiği şarkıcılar olduğunu ifade etti.

ALİNA BOZ’UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER