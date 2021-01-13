Maraşlı dizisi Savaş neden güneşe çıkamıyor? Maraşlı Savaş'ın hastalığı nedir?

Yayın hayatına giriş yapan Maraşlı dizisinde Savaş karakteri oldukça dikkat çekti. Güneşe çıkamayan Savaş'ın hastalığı merak konusu oldu.

Maraşlı dizinde Saygın Soysal'ın canlandırdığı Savaş karakteri nadir rastlanan Xeroderma Pigmentosum hastalığına sahiptir. Bu hastalığı nedeniyle güneşe çıkamayan Savaş, izleyicilerin dikkatini çekti.

İzleyiciler yoğun bir şekilde Maraşlı Savaş neden güneşe çıkamıyor, hastalığı nedir sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, güneşe çıkamama hastalığı nedir?

MARAŞLI DİZİSİ SAVAŞ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Maraşlı Savaş, 40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır.

Damak tadını zevklidir, iyi giyinmeye özen gösterir.Çoğunlukla siyah giyinir. Sanata büyük bir ilgisi vardır.

Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır.

GÜNEŞE ÇIKAMAMA HASTALIĞI NEDİR?

EPP ya da Xeroderma Pigmentosum, kan metabolizmasını kontrol eden enzimlerin eksikliğine ya da bozukluğuna bağlı ve genellikle kalıtsal olarak geçen bir hastalıktır.

En çok görülen üçüncü porfiria türü olan bu hastalığı geçirenlerde güneş ışığına karşı aşırı derecede hassaslık görülüyor. Bu kişiler güneş ışığına maruz bırakıldıklarında vücutlarında yara ve yanıklar oluşuyor.

EPP hastaları kronik anemili hastalardır. Bu sebeple dışardan yüzleri oldukça yorgun ve solgun görünür. Bu kişiler güneş ışığından rahatsız olurlar.

Bulutlu bir günde bile bir EPP hastalarına zarar verebilecek kadar güneş ışığı yani ultraviyole ışın bulunur. Bu sebeple güneş ışığına bulutlu bir günde bile maruz kalan bir EPP hastası yara, yanık gibi sorunla yaşayabilir.

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2 yaşındayken Bursa'ya taşındı ve İlkokuldan sonra da Trabzon'a taşındılar.

Liseyi Trabzon'da bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde okumuştur.

Saygın Soysal , 2005'de "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte rol almıştır ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında baş rollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde rol almıştır.

2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan Ağa karakterini canlandırmıştır

Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte rol almıştır.

Saygın Soysal, 2018 yılında Gökçe Uzun ile evlenmiştir.