Maraşlı final yaptı, yeni bir dönem başladı! Burak Deniz'in yeni projesinden ilk kareler..

Maraşlı final yaptı, yeni bir dönem başladı! Burak Deniz'in yeni projesinden ilk kareler..

Burak Deniz'in başrolünde olduğu Maraşlı 26. bölümüyle birlikte ekranlara veda ederken dünya çapında ses getirecek dizisinin çekimleri ise devam ediyor. İşte Burak Deniz'in yeni projesinden kareler..

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Burak Deniz, 2015'te yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Daha sonra "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Bizim Hikaye" dizilerinde başrol oynayarak ününe ün katan Deniz, BluTV'de yayınlanan "Yarım Kalan Aşklar" dizisi ile yükselişini sürdürdü.

Burak Deniz, bu sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan "Maraşlı" dizisi ile televizyon ekranlarında boy gösterdi.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Maraşlı dizisi, beklentileri karşılayamadı ve dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle birlikte izleyicisine veda etti.

Ancak Burak Deniz, şimdilerde farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı'nın hüznünü dindirecek büyüklükte bir projenin heyecanını yaşıyor.

DİSNEY PLUS EKRANLARINDA OLACAK

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in en sevilen filmlerinden biri olan "Cahil Periler", Disney+ için sekiz bölümlük bir dizi olarak tekrar çekilecek.

Can Yaman yerine seçilen başarılı oyuncu Burak Deniz, hikayeyi İtalya'dan İstanbul'a taşıyan Asaf adında bir fotoğrafçıyı oynayacak. Çekimler için birkaç gün önce İtalya'ya giden ünlü oyuncu, bugün de setten ilk kareleri paylaştı.

SETTEN İLK KARELER

Yönetmen Ferzan Özpetek'in "Michele ve Asaf" diyerek paylaştığı set fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Burak Deniz, arkadaşlarının yorumlarını da paylaştı.

Ünlü oyuncunun duyduğu heyecan Instagram'a sığmadı.