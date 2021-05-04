Maraşlı Mahur ölecek mi? Alina Boz diziye veda mı ediyor?

Maraşlı Mahur ölecek mi? Alina Boz diziye veda mı ediyor?

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayımlanan Maraşlı dizisinin dün akşamki bölümünde, Necati'nin Mahur'u zehirlediğini gören izleyiciler, 'Maraşlı Mahur ölecek mi?' sorusunu gündeme taşıdı.

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı ATV'nin Maraşlı dizisi, heyecan ve aksiyon dolu macerasına hız kesmeden devam ediyor.

Gizli bir görevde olan ve Türel ailesinin sırlarını ortaya çıkarmak için ailenin içine sızan Maraşlı Celal’in başından geçen olayları konu alan Maraşlı dizisinin dün akşam yayımlanan bölümünde, Necati Mahur'a ilaç vererek onu bayılttı.

Ardından ölümün eşiğinde olan Necati, kendisini öldürmemeleri için Maraşlı Celal'e, Mahur'a uyku ilacı değil etkili bir zehir verdiğini ve panzehir olmadan kurtulamayacağını söyledi.

Bu sahnelerin ardından dizinin sıkı takipçileri, 'Maraşlı Mahur ölecek mi?' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Maraşlı Mahur ölecek mi? Alina Boz diziye veda mı ediyor? İşte detaylar...

MARAŞLI MAHUR ÖLECEK Mİ?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın 16. bölümü, izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Hayranlarının bir an olsun gözlerini ayırmadan izledikleri dizide, Mahur'un Necati tarafından zehirlenmesi diziye damga vurdu.

Necati, Mahur'a etkili bir zehir verdiğini ve panzehiri verilmezse yarım saat içinde fenalaşıp öleceğini söyledi. Panzehirin yerinin de sadece kendisinin bildiğini belirtti.

Koşarak Mahur'un yanına gelen Maraşlı Celal, Mahur'u ağzından köpükler çıkmış bir şekilde buldu. Bu sahneleri gören izleyiciler, Maraşlı Mahur ölecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Mahur karakterinin ölümüne ilişkin kanaldan veya oyuncudan bir açıklama gelmezken dizinin takipçileri, Mahur ve Celal karakterlerinin diziden ayrılma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Maraşlı Mahur'un ölüp ölmeyeceği 10 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanacak olan 17. bölümle birlikte netlik kazanacak.