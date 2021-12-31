Maraşlı'da Necati'nin büyük aşkıydı! Türkü Su Demirel bomba bir projeyle dönüyor

Maraşlı dizisinde hayat verdiği Behiye karakteriyle adından söz ettiren Türkü Su Demirel, başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı 'Son Nefesime Kadar' adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı FOX TV'nin ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu seçimleri de sürüyor.

Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracağı dizide, Yeşilçay'a kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Dizi severler tarafından merakla beklenen uyarlama diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

TÜRKÜ SU DEMİREL KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranların sevilen dizisi Maraşlı'da hayat verdiği Behiye karakteriyle adından söz ettiren Türkü Su Demirel, ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

3 Ağustos 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Türkü Su Demirel, 2017 yılında katıldığı 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda WOW Istanbul Hotels & Convention Center güzeli seçilmiştir.

Yarışmanın ardından oyunculuk kariyerine adım atan Demirel, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili isimli dizide Yasemin karakterini canlandıran Türkü Su Demirel, Maraşlı dizisinde hayat verdiği Behiye karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.