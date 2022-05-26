Maraşlı'nın efsane ismi Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! O isim Osman Bey'in yoluna taş koymaya geliyor

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Maraşlı dizisinde İlhan karakterine hayat veren Cemil Büyükdöğerli, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 95. bölümüyle ekranlara geldi.

Yeni bölümde, en büyük düşmanlarından biri olan Nikola'dan henüz yeni kurtulan Osman Bey'in karşısına azılı bir düşman daha çıktı.

Cemil Büyükdöğerli Kuruluş Osman ile ekranlara döndü

Son olarak Maraşlı dizisinde İlhan karakteriyle ilzeyici karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Büyükdöğerli, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide Moğol Komutanı Cebe karakterine hayat verecek.

Tarihte Cengiz Han'ın en iyi komutanlarından olarak bilinen Cebe, Osman Bey'i İnegöl fethi sonrası oldukça zor durumlara sokacak.

Kuruluş Osman Cebe kimdir?

Onlar, Timuçin'in Dört Köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır, çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir, kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır… Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun, onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu dört köpek, Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay'dır.

Cengiz Han'ın 4 komutanından birisi olan Jebe ya da Cebe Noyan, Moğol İmparatorluğunun en önemli komutanlarındandır. Moğolların, Harzemşah işgalleri öncesi ve sırasında önemli rol almıştır.

Cebe gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biri olmuş ve Cengiz Han için Subutay ve Muqali seviyesine yükselmiştir. 1211 yılında Moğollar, Jin hanedanlığına karşı savaş ilan etmiş ve Cebe'de bu istilalar sırasında ordunun sol kanadını yönetmiş, büyük askeri başarılar göstermiştir.