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    Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor

    Son olarak Maraşlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, imaj değiştirdi. Son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Boz, hayranlarını ikiye böldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 15:46
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    Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor

    Son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, dizide hayat verdiği Mahur karakteriyle beğeni topladı.

    Başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Alina Boz, sık sık özel hayatıyla gündeme gelen isimlerden...

    Boz, geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Ancak daha sonra iddiaların gerçeği yansıtmadığı hatta çiftin aynı eve taşındıkları öğrenilmişti.

    İMAJ DEĞİŞTİRDİ

    Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Alina Boz, şimdi de yeni imajıyla gündeme geldi.

    Boz, yıllarca uzun olarak kullanmayı tercih ettiği saçlarını kısacık kestirdi.

    Maraşlı nın Mahur u Alina Boz yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor #1

    HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

    23 yaşındaki Alina Boz'un eski halinden eser kalmadı. Son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, hayranlarını ikiye böldü.

    Bazı takipçileri, ünlü oyuncuya kısa saçın yakıştığını belirtirken bazıları uzun saçın daha çok yakıştığını söyledi.

    Maraşlı nın Mahur u Alina Boz yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor #2

    Maraşlı nın Mahur u Alina Boz yeni imajıyla sosyal medyayı yıktı! Gören dönüp bir daha bakıyor #3


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