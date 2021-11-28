Haberler

Medya Haberleri

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak

Daha önce Blu TV'de yayınlanan ''Yarım Kalan Aşklar'' dizisinde başrolü paylaşan Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz, Netflix'in yeni projesi ''Gidenler'' filmi için tekrar bir araya geldi.