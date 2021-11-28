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    Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak

    Daha önce Blu TV'de yayınlanan ''Yarım Kalan Aşklar'' dizisinde başrolü paylaşan Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz, Netflix'in yeni projesi ''Gidenler'' filmi için tekrar bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 17:08
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    Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak

    2020 yıında dijital platform Blu TV'de yayınlanan ''Yarım Kalan Aşklar'' adlı dizi, izleyiciden büyük ilgi görmüştü.

    Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz'in uyumu, çok beğenilmiş ve izleyciler, ikiliyi yeniden bir arada görmek istediklerini belirten yorumlar yapmıştı.

    Partner olarak çok yakıştırılan ikilinin yeniden aynı projede buluşacağı öğrenildi.

    BİR KEZ DAHA AYNI PROJEDE BULUŞTULAR

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, OGM Pictures'ın Netflix için çekeceği ''Gidenler'' adlı filmde başrolü paylaşacak.

    Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturacağı ''Gidenler'' filminin çekimleri Şubat ayında başlayacak.

    Şimdilerde Tims&B'nin ''Şahmeran'' adlı Netflix dizisinde Maran rolüne hayat veren Burak Deniz, birinci sezonun çekimleri biter bitmez Gidenler filminin çekimlerine katılacak.

    Maraşlı nın yıldızı Burak Deniz den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak #1

    Maraşlı nın yıldızı Burak Deniz den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak #2

    Maraşlı nın yıldızı Burak Deniz den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak #3

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