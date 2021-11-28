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- Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den bir proje daha! Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacak
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 17:06
- Güncelleme : 28.11.2021 - 17:08
2020 yıında dijital platform Blu TV'de yayınlanan ''Yarım Kalan Aşklar'' adlı dizi, izleyiciden büyük ilgi görmüştü.
Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz'in uyumu, çok beğenilmiş ve izleyciler, ikiliyi yeniden bir arada görmek istediklerini belirten yorumlar yapmıştı.
Partner olarak çok yakıştırılan ikilinin yeniden aynı projede buluşacağı öğrenildi.
BİR KEZ DAHA AYNI PROJEDE BULUŞTULAR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, OGM Pictures'ın Netflix için çekeceği ''Gidenler'' adlı filmde başrolü paylaşacak.
Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturacağı ''Gidenler'' filminin çekimleri Şubat ayında başlayacak.
Şimdilerde Tims&B'nin ''Şahmeran'' adlı Netflix dizisinde Maran rolüne hayat veren Burak Deniz, birinci sezonun çekimleri biter bitmez Gidenler filminin çekimlerine katılacak.