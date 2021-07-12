Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı'dan yeni yöntem! Kendisini korumak için...

Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı'dan yeni yöntem! Kendisini korumak için...

Şevval Şahin ile aşk yaşayan Kerem Kamışlı, Şahin'in eski sevgilisi tarafından denize atıldı. Kamışlı yaşanan olay sonrası kendisini korumak için yeni bir adım attı.

Şevval Şahin ve Marcus Aral geçtiğimiz aylarda ayrılmış, Şahin ise Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çift gittikleri bir mekanda Marcus Aral ile karşılamış ardından Aral, Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı.

Yaşanan bu olayların akabinde, Kerem Kamışlı'dan yeni bir hamle geldi.

Olayı bilenler, "Kerem Kamışlı hangi adımı attı?" Sorusunu araştırmaya başladı.

KORUMA TUTTU

Kamışlı, yaşanan talihsiz olayın arından bir önlem aldı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Kamışlı'ya, özel koruması eşlik etti. Kamışlı, koruması tarafından yalnız bırakılmadı.

ŞEVVAL ŞAHİN VE MARCUS ARAL BARIŞTI

Yaşanan olayların ardından Kamışlı ile Şahin, kısa süren ilişkisini noktalama kararı aldı. Şahin ise eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a geri dönerek, bir şans daha verdi.