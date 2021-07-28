Marcus Aral'la kasetli şantaj yüzünden barıştığı iddia edilmişti! Şevval Şahin o iddialara ateş püskürdü

Geçtiğimiz haftalarda ani bir şekilde ayrılıp sürpriz bir şekilde barışan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Şevval Şahin'den o iddialara yanıt geldi.

Evlilik planları yaptığı Yiğit Marcus Aral'la geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, ayrılığın ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı.

Boğazda bir mekanda buluşup yemek yiyen Kamışlı ve Şahin, Aral'ın mekana gelmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

Kıskançlık krizine giren Yiğit Aral, ikilinin masasına oturmuş ve önce selfie yapıp sonra da Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize atmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırsa da kızgınlığı kısa sürdü.

ŞANTAJLA YANINDA TUTUYOR İDDİASI

Yiğit Aral ile Şevval Şahin, geçen günlerde sürpriz bir şekilde tekrar bir araya geldi. Birbiri hakkında ağır sözler söyleyen Şahin ile Aral, Ege'de tatilin tadını çıkarırken, sevgililer hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırtan Şahin'in bir hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebinin kasetli şantaj olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Aral,"Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek Şahin'i tehdit etti ve Şahin de şantaja boyun eğdi.

ŞEVVAL ŞAHİN O İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Marcus Aral'ın Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit ettiği iddiası üzerine tescilli güzel Şevval Şahin'den açıklama geldi.

Şahin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Yiğit Marcus Aral'ın beni herhangi bir durumla tehdit etmesi söz konusu dahi değildir, sırf gündem yaratmak için aslı olmayan haberler yapılmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

İşte Şahin'in açıklamasının tamamı...