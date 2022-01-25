Marmara Üniversitesi'nde güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Kar yağışı sınavları vurdu!

Yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı durdururken, üniversiteler ise 2 gün tatil kararı aldı. Ancak Marmara Üniversitesi sınavlarla ilgili gün içinde yeni bir açıklama daha yaptı.

Tüm Türkiye yoğun bir kar yağışına teslim olurken, İstanbul'da tam anlamıyla hayat durdu ve bir dizi önlem alındı.

Vatandaşların soğuktan zarar görmemesi ve herhangi bir olumsuz sonuca sebebiyet vermek istemeyen valilik, önlemlerini iki katına çıkardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle üniversiteler 2 gün tatil kararı alırken, güz dönemi sınavlarına henüz başlamamış olan Marmara Üniversitesi yeni bir hamle daha yaptı.

Marmara Üniversitesi gün içinde yaptığı son açıklaması ile, sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bunun üzerine, "Marmara Üniversitesi'nde güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Marmara Üniversitesi'nde güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Marmara Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yeni bir karar daha aldı. Okulu Çarşamba gününe kadar tatil eden üniversiteden yapılan açıklamada, "Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir.

Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni sınav programı BYS üzerinden ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yapan üniversiteye bazı öğrenciler tepki gösterdi. Bazıları ise durum karşısında memnun olduklarını dile getirdi.