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- Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncu kadrosu..
Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncu kadrosu..
Mars'ta Kıyamet filmi, bu akşam saat 23.30'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Mars'ta Kıyamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 17:44
Mars'ta Kıyamet filmi, bu akşam saat 23.30'da Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.
2015 yapımı aksiyon ve korku türündeki Mars'ta Kıyamet filminin konusunu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu oldu.
Peki, Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, yönetmenliğini Scoot Wheeler'in üstlendiği Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncu kadrosu..
MARS'TA KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gelecekte insan nüfusunun büyük bir kısmı Mars'ta, dünyadaki şehirlere benzeyen yerleşkelerde yaşamaktadır.
Mars'ta çıkan bir kum fırtınasının New York şehrini tamamen yok etmesinin ardından fırtınanın hedefindeki Los Angeles, ölümcül sonu engellemeye çalışır.
MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Lane Townsend
- Alan Pietruszewski
- Jennifer Dorogi
- Arianna Afsar