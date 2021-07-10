Marvel filmi Black Widow vizyonda! Black Widow konusu nedir, oyuncuları kimler?

Koronavirüs salgını nedeniyle vizyona girmek için bir yıl bekleyen Black Widow filmi sinemalarda. Peki başrolünde Scarlett Johansson'ın yer aldığı Black Widow filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Cate Shortland'ın üstlendiği, başrolerinde Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone ve Rachel Weisz'in yer aldığı Black Widow filmi, vizyona girdi.

Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan filmin çekimleri Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yapıldı.

Marvel'ın süper kahramanlarından biri olan Black Widow bu kez seyircilere ters köşe yapacak bir hikaye anlatıyor. Marvel filmlerini özleyenlerin merakla beklediği bir yapım olan Black Widow'un konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

İşte Black Widow filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

BLACK WİDOW FİLMİNİN KONUSU

Aksiyon dolu casusluk ve gerilim filmi Black Widow, Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alıyor.

Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla defterinin karanlık tarafıyla yüzleşir. Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır.

Black Widow rolünde Scarlett Johansson ve Yelena rolünde Florence Pugh’ın yer aldığı filmde The Red Guardian rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor.

BLACK WİDOW FİLMİNİN OYUNCU KADROSU