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    Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu nedir? Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi oyuncuları

    1930'lu yılların Londra'sını anlatan Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi, bu akşam tv ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 17:03
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    Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu nedir? Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi oyuncuları

    Yönetmen koltuğunda Rob Marshall'ın oturduğu Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

    Magee, Marshall ve John DeLuca'nın hikâyelerinden uyarlanarak David Magee tarafından senaryolaştırılan 2018 çıkışlı Amerikan yapımı müzikal fantastik film, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor.

    Bayram gününü televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ise Mary Poppins: Sihirli Dadı filminin konusunu ve oyunlarını merak ediyor.

    Peki, Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu nedir? Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

    MARY POPPİNS: SİHİRLİ DADI FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarını sürdürmektedirler.

    Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks'lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır.

    Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.

    Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu nedir? Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi oyuncuları #1

    MARY POPPİNS: SİHİRLİ DADI OYUNCULARI

    • Emily Blunt
    • Meryl Streep
    • Ben Whishaw
    • Colin Firth
    • Lin-Manuel Miranda
    • Emily Mortimer
    • Julie Walters
    • Dick Van Dyke
    • Angela Lansbury
    • Meryl Streep

    Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu nedir? Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi oyuncuları #2

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