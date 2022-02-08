Masallardan kopamadı! Sihirli Annem'in Periliçe'si Ayşen İnci bakın ne yapıyor...

2003 yılında hayatımıza giren Sihirli Annem dizisinde perilerin annesi sayılan "Periliçe" rolünü oynayan Ayşen İnci merak konusu oldu. İşte 66 yaşındaki usta oyuncunun son hali...

"Hem gerçek hem de peri" nakaratıyla 2000'li yıllarda hayatımıza giren Sihirli Annem, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

İgiyle izlenen dizinin başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster, Zuhal Topal ve Suat Sungur yer aldı.

Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alan dizinin bir de Periliçe'si vardı.

Oyuncuların şimdiki halleri merak konusu olurken, Periliçe karakterini oynayan Ayşen İnci de araştırılıyor.

ÇOCUKLARA MASAL OKUYOR

Türkan Hanım’ın Konağı, Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, Böyle Bitmesin, Dedektif Memoli, Kadın İşi Banka Soygunu, Gazi, Peri Tozu, Deniz ve Güneş, Evdeki Yabancı, Yaralı Kuşlar, Bizim Hikaye, Kaçıklık Diploması, Aşk ve Gurur, O Şimdi Mahkum, Başımın Belası ve Efsane gibi birçok projede yer alan İnci, ekranlara ara verdi.

66 yaşındaki Ayşen İnci, şimdilerde "Periliçe'den Masallar" adlı YouTube kanalında çocuklara hikayeler anlatıyor.

Ayşen İnci'nin son halini görenler, "Hala Periliçe gibi, hiç değişmemiş" yorumlarında bulunuyor.