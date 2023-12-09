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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, son olarak Ramo dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Ekranların aranan yüzü haline gelen güzel oyuncu, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturmayı başardı.
Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle adeta baş döndüren Esra Bilgiç, verdiği cesur pozlarıyla hayranlarını mest etti.
Masaya sere serpe uzandı
Cesur pozlarına yenisini ekleyen Esra Bilgiç, siyah iddialı elbisesiyle sere serpe uzandı, pozlarını peş peşe sıraladı.
İddialı pozları kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Hayranlarından iltifat gecikmedi.