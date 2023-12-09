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Masaya sere serpe uzandı! Esra Bilgiç’in cesur pozları yıktı geçti "Fiziği ayrı, güzelliği ayrı…"

Masaya sere serpe uzandı! Esra Bilgiç’in cesur pozları yıktı geçti "Fiziği ayrı, güzelliği ayrı…" Ramo dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, cesur tarzıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak masanın üzerine sere serpe uzandı, pozları sosyal medyayı salladı.