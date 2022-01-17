Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi Kırmızı Oda'nın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamadı

Şimdilerde ''Maske Kimsin Sen?'' adlı yarışma programının jüri koltuğunda oturan oyuncu Alican Yücesoy'un, bir zamanlar Kırmızı Oda dizisinin yıldızıyla evli olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

"Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kördüğüm", "Adanalı" ve "Bir Başkadır" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Alican Yücesoy, performansıyla beğeni toplayan isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuğuyla birden fazla ödüle layık görülen Alican Yücesoy, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan ''Maske Kimsin Sen?'' programının jüri koltuğunda oturuyor.

Eda Ece, Doğu Demirkol ve Melisa Sezen ile birlikte jüriliğini üstlendiği Maske Kimsin Sen? programındaki sunuculuğuyla çok konuşulan Yücesoy'un hayatı araştırma konusu oldu.

Ekranların tanınan simalarından biri olan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler, şaştı kaldı.

ALİCAN YÜCESOY'UN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy, meğer bir zamanlar Kırmızı Oda dizisinin yıldız ismi Melisa Sözen ile evliymiş.

Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisinde psikolojik sorunları olan 'Ayla' rolüne hayat vermiş ve bu roldeki başarılı oyunculuğuyla takdir edilmişti.

Alican Yücesoy ile Melisa Sözen, 2013 ylında hayatını birleştirmiş ancak ikili 5 ay sonra 2014'te boşanma kararı almıştı.

"ÇOK AŞIK OLDUĞUM İÇİN EVLENDİM"

Geçtiğimiz aylarda Melisa Sözen ile evliliği hakkında açıklama yapan Yücesoy, nikah masasına oturduğu için pişman olmadığını belirterek, ''Çok aşık olduğum için evlendim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Sözen ile halen arkadaş olduğunu söylemiş ve evliliğinin kısa sürede bitmesi hakkında, ''Sorumluluk almaktan hiç hoşlanmam.'' demişti.

Sözen ile Yücesoy'un aşkı sette başlamıştı. İkili, 2012-2013 yıllarında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Şubat' adlı dizide 2 sevgiliyi canlandırmıştı.

Yücesoy, Sözen ile boşanma aşamasındayken, Kuzey-Güney dizisinde 'Venüs' rolüne hayat veren Gökşen Ateş ile yakalandı.

Fotoğrafların çekildiğini gören Yücesoy basın mensuplarına, ''Daha boşanmadım, evliyim. O fotoğrafları silin. Böyle bir haber çıkarsa aileler yıkılır. Rica ediyorum.'' demişti.