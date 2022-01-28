Maske Kimsin'de aşk iddiası! O iki isim yakınlaşıyor...

Maske Kimsin'de aşk iddiası! O iki isim yakınlaşıyor...

Yarışmada aynayı canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın, programın sunuculuğunu yapan Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminde.

Maske Kimsin Sen yarışması, aşk iddiasıyla gündemde...

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmayı, Tansel Öngel sunuyor.

Yarışmada ayna kostümüyle katılan Biran Damla Yılmaz'ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Tansel Öngel ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Yılmaz ile Masumlar Apartmanı'nın Naci Hoca'sı Tansel Öngel, yarışma sayesinde tanıştı.

FLÖRT BAŞLADI

İki ismin flört etmeye başladıkları ve kendilerini tanıma aşamasında oldukları iddia edildi.

Öte yandan iki ismin aşkını belgeleyen ilk video da geldi. Videoda Yılmaz'ın Öngel ile spora geldiği görülüyor.

Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor VİDEO