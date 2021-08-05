Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncuları: Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi nerede çekildi?

2005 yılı yapımı Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Murat Aslan'ın oturduğu Maskeli Beşler serisinin ilk filmi olan Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi, bu akşam saat 21.30'da FOX TV izleyicisiyle buluşuyor.

Vizyona girdiği 2015 yılının ses getiren yapımlarından olan Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin kadrosunda birbirinde ünlü oyuncular bulunuyor.

Çok sevilen ve devam filmleri de çekilen Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları büyük bir merakla araştırılıyor.

Peki Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi nerede çekildi? İşte Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncuları...

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin çekimleri, İstanbul'da 25 ana mekanda gerçekleştirilmiştir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU NEDİR?

1978 yılında başlayan hikayede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.

Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler ancak bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir.

Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin'dir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI