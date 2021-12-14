MasterChef 13 Aralık kim kaptan oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef 13 Aralık kim kaptan oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

İlk sekiz arasına giren yarışmacılar, 13 Aralık 2021 tarihli yeni bölümde kaptanlık oyununda karşılaştı. MasterChef’in 133. bölümünde en iyi güveci yapan yarışmacı, Mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef Türkiye 2021’de final için geriye sayım başladı...

13 Aralık Pazartesi akşamında MasterChef’in 133. bölümü ekrana geldi. İlk sekize kalan yarışmacılar, yarışmada yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.

MasterChef Türkiye’nin on yedinci haftasında kaptanlık oyununda yapılacak yemek güveç oldu. Kıyasıya lezzet mücadelesinde en iyi yemeği yapan Mavi takım kaptanı oldu ve Kırmızı takım kaptanını belirledi. Sonrasında ise haftanın takımları oluşturuldu.

Son bölümü kaçıran seyirciler MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te takımlar nasıl oluştu? Kaptanlar düellosu kim kazandı? merak ediyor.

İşte Masterchef'te yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAPTAN OLDU?

Oyunda yapılmasını istedikleri yemek ise güveç. Yemeği yapmaları için verilen süre ise bir saat oldu. Günün sonunda şeflerin yapacağı tadım ile Mavi takım kaptanı belli oldu.

Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimlerdi. Şeflerin oybirliği ile kaptanlık oyununu Burcu kazandı.

Burcu'nun seçtiği Eren ise Kırmızı takım kaptanı oldu. İki kaptan, haftanın takımlarını belirlemek için altı isimden seçim yaptı.

HAFTANIN TAKIMLARI

İşte bu haftanın takımları;

MAVİ TAKIM: Burcu (Kaptan), Araz, Hasan, Mert

KIRMIZI TAKIM: Eren (Kaptan), Sergen, Tahsin, Dilara