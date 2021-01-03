MasterChef 2020 finali ne zaman? MasterChef birincilik ödülü ne, ne kadar?

MasterChef 2020 finali ne zaman? MasterChef birincilik ödülü ne, ne kadar?

Masterchef 2020 sezonunun şampiyonu 3 Ocak Pazar akşamı canlı yayınla belli olacak. Peki Masterchef'te birinci ne kazanacak? Masterchef Şampiyonuna ne kadar para ödenecek?

Türkiye'nin MasterChef'i kim olacak sorusu için geri sayım başladı. Finale kalan Serhat ve Barbaros arasındaki mücadelenin ardından MasterCef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli olacak.

Masterchef izleyicileri bir yandan Masterchef Şampiyonunu merakla beklerken bir yandan da Masterchef birincilik ödülünü araştırıyor.

Masterchef 2020 birincisi ne kazanacak? Masterchef Şampiyonuna ödül olarak ne verilecek? Kaç para verilecek? Bu soruların yanıtı araştırılıyor.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Masterchef 2020'de yarışma boyunca ön plana çıkan Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğu finale kalan isimler oldu.

Özgül ve Emir'in elenmesinin ardından son ikiye kalan Serhat ve Barbaros finalde kozlarını paylaşıyorlar.

3 Ocak 2021 Pazar akşamı TV8 ekranlarındaki canlı yayınla belli olacak

Masterchef 2020 Şampiyonu, Barbaros mu yoksa Serhat mı olacak? İzleyiciler merakla bu sorunun yanıtını bekliyorlar.

MASTERCHEF 2020 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. 2018 yılında MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı.

Masterchef 2020 yarışmasında ödül olarak para verilmesi ihtimalinde Şampiyona 500 bin TL şampiyonluk ödülü verileceği düşünülüyor.Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.



