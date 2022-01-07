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Masterchef 2021 finali: Masterchef ne zaman bitecek, ödül belli mi?

Masterchef 2021 finali: Masterchef ne zaman bitecek, ödül belli mi?

Masterchef 2021 sezonunda finale 4 isim kaldı. Adım adım heyecan artarken, final tarihi de merak konusu oldu. Peki Masterchef ne zaman bitecek, büyük ödül ne olacak? İşte detaylar...