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- Masterchef 2021 finali: Masterchef ne zaman bitecek, ödül belli mi?
Masterchef 2021 finali: Masterchef ne zaman bitecek, ödül belli mi?
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 17:02
MasterChef Türkiye 2021'de heyecan devam ediyor.
Dün akşam yayınlanan bölümle 4 finalist belli oldu.Binlerce başvuru sonrasında elemeleri geçip ana kadroya giren ve aylar süren yorucu mücadele sonunda finale 2 isim kalacak.
Şampiyonun ilanından sonra ise ödülü teslim edilecek.
Masterchef'in ekran macerası sona erdikten sonra da Survivro All Star 2022 başlayacak.
Peki, Masterchef ne zaman bitecek, ödül ne? İşte Masterchef 2021 finaline dair detaylar...
MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?
MasterChef Türkiye'de büyük final için gün sayılıyor. MasterChef, 15 Ocak'da başlayacak olan Survivor'dan önce final yapacak ancak kesin tarih henüz netleşmedi.
MASTERCHEF 2021 ÖDÜLÜ BELLİ OLDU MU?
MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti.